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В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп взял под контроль ситуацию с мирным соглашением по Украине и поставил Владимира Зеленского на место. Она сделала это заявление в интервью Fox News.

Источник: Life.ru

«Мы очень довольны итогами текущей сделки с украинцами. Мы надеемся, что это станет основой для длительного мира — такая цель у президента Трампа, и мы стремимся к её достижению», — добавила она.

Ливитт отметила, что Трамп продемонстрировал Зеленскому решительность США по долгосрочному мирному соглашению.

Напомним, что после переговоров в Джидде Украина согласилась на немедленное прекращение огня на 30 дней. Переговоры между американской и украинской делегациями длились девять часов. Представители США выразили оптимизм по поводу положительных результатов этих обсуждений и теперь намерены обсудить их с российской стороной.