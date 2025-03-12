Российский солдат пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребёнком от обстрела ВСУ

«В тот день как раз выпустили “Бабу-Ягу”. Прилетела… и начала нас расстреливать. Когда расстреливали они нас огнём, у меня собака практически сгорела, у меня муж обгорел, у меня внучка — ручка обгорела у неё. Внучка маленькая, грудная, ей год и шесть месяцев ей было. Он упал и их собой закрыл», — сообщила женщина.