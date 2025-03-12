Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения

США и Британия продолжат проводить совместные военные учения, они необходимы Европе якобы в качестве «сдерживающего фактора» для России.

Источник: NATO

Об этом заявил британский маршал авиации Джонни Стрингер, являющийся заместителем командующего авиацией НАТО и командующего восьмой воздушной армией США генерал-майора Джейсона Армагоста.

«Американский и британский командующие сказали во вторник, что совместные военные учения жизненно необходимы, чтобы обеспечить Европу сдерживающим фактором для России», — передаёт Reuters.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что в Великобритании намерены подорвать «миротворческие» усилия администрации президента США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта.

Также сообщалось, что корейские ВВС во время регулярных совместных южнокорейско-американских учений «Щит свободы» по ошибке сбросили восемь авиабомб на деревню возле Сеула. По меньшей мере 15 человек пострадали.