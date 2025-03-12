Британский генерал раскрыл план США и Великобритании по сдерживанию России

Напомним, США и Вооружённые силы Республики Корея начали ежегодные учения под названием Freedom Shield («Щит свободы»). Основная цель этих манёвров — усиление совместной обороны из-за угроз со стороны Северной Кореи. При этом ещё до их начала в южнокорейском Пхочхоне упали боеснаряды с истребителя KF-16, который принимает участие в учениях. Ранения получили 15 человек.