NYT: Маск вложит $100 млн в политическую организацию, подконтрольную Трампу

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск собирается вложить $100 млн в стороннюю политическую организацию, которую контролирует американский президент Дональд Трамп, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
По их информации, партнёры руководителя Белого дома и бизнесмена в последние дни вели переговоры на тему указанных взносов. Журналисты утверждают, что Маск станет первым сотрудником администрации США, который направит такую крупную сумму сторонней организации Трампа.
В публикации отмечается, что пока неизвестно, передал ли миллиардер эти деньги.
Напомним, в середине февраля Илон Маск высмеял агентство Associated Press после сообщений о том, что DOGE получило более $52 млн из бюджета США. В расшифровке названия этого СМИ глава ведомства использовал слово «пропаганда».
Ранее Трамп заявил, что купит новый автомобиль компании Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, который является руководителем указанной организации.