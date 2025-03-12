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NYT: Маск вложит $100 млн в политическую организацию, подконтрольную Трампу

Источники газеты утверждают, что партнёры руководителя Белого дома и бизнесмена в последние дни вели переговоры на эту тему.

Источник: Аргументы и факты

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск собирается вложить $100 млн в стороннюю политическую организацию, которую контролирует американский президент Дональд Трамп, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

По их информации, партнёры руководителя Белого дома и бизнесмена в последние дни вели переговоры на тему указанных взносов. Журналисты утверждают, что Маск станет первым сотрудником администрации США, который направит такую крупную сумму сторонней организации Трампа.

В публикации отмечается, что пока неизвестно, передал ли миллиардер эти деньги.

Напомним, в середине февраля Илон Маск высмеял агентство Associated Press после сообщений о том, что DOGE получило более $52 млн из бюджета США. В расшифровке названия этого СМИ глава ведомства использовал слово «пропаганда».

Ранее Трамп заявил, что купит новый автомобиль компании Tesla в знак доверия и поддержки Илона Маска, который является руководителем указанной организации.