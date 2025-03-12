Евгений Куйвашев презентовал Михаилу Дегтяреву объекты Новокольцовского

Евгений Куйвашев, Михаил Дегтярев, депутат Госдумы Антон Шипулин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт посетили крупнейшее в России крытое водное сооружение — Дворец водных видов спорта. Здесь расположены плавательный бассейн, тренировочный и детский бассейны, бассейн для прыжков в воду.
Михаил Дегтярёв вручил ведомственные награды министерства спорта более 50 уральским спортсменам. Среди них — мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Алёна Крылова, заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта России по дзюдо Екатерина Цыберт, мастер спорта международного класса по самбо Денис Яковлев.
Министру показали первую очередь кампуса УрФУ, где уже возвели общежития, общественный центр и спортивную инфраструктуру. Во второй очереди возведут здания Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра, Института радиоэлектроники и информационных технологий.
«МК-Урал» ранее писал, что Евгений Куйвашев заручился поддержкой Михаила Дегтярева в проведении крупных соревнований в регионе. Речь об этом шла на рабочей встрече, прошедшей 10 марта.
Евгений Куйвашев напомнил, что в Свердловской области успешно проходили Чемпионаты мира по футболу и по боксу, командный Чемпионат Европы по дзюдо, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина.