Юрий Слюсарь: «У Ростова-на-Дону появился хозяин, который хорошо понимает проблемы донской столицы»

— Необходимо пересматривать транспортную схему, приводить в порядок дороги, создавать зеленые зоны отдыха. Большого внимания требует социальная сфера — развитие города и строительство должно вестись с учетом создания необходимой инфраструктуры. И, конечно, Ростов должен вновь стать чистым и привлекательным для жителей и гостей. Уверен, у города появился хозяин, который хорошо понимает проблемы донской столицы и уже предложил ряд решений, — отметил Юрий Слюсарь.