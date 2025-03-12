Юрий Слюсарь: «У Ростова-на-Дону появился хозяин, который хорошо понимает проблемы донской столицы»

— Необходимо пересматривать транспортную схему, приводить в порядок дороги, создавать зеленые зоны отдыха. Большого внимания требует социальная сфера — развитие города и строительство должно вестись с учетом создания необходимой инфраструктуры. И, конечно, Ростов должен вновь стать чистым и привлекательным для жителей и гостей. Уверен, у города появился хозяин, который хорошо понимает проблемы донской столицы и уже предложил ряд решений, — отметил Юрий Слюсарь.
Глава Ростовской области пожелал новому градоначальнику успехов и пообещал поддержку со стороны правительства региона.
Напомним, Александр Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет, является кандидатом технических наук, доцентом по кафедре «Водоснабжение и водоотведение».
На руководящих должностях трудился в «Ростовском водоканале», работал первым заместителем главы администрации Ростова, затем в статусе депутата — заместителем председателя Законодательного Собрания области.
С 2020 года замещал должность заместителя губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023 года — первого заместителя губернатора.
Итак, 11 марта депутаты Ростовской-на-Дону городской думы приняли решение о назначении Александра Скрябина на пост главы Ростова-на-Дону.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.