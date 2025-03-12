Reuters: на выборах в Гренландии побеждает оппозиционная партия «Демократы»

Третьей идет Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»), у которой было 12 депутатских мандатов из общего числа 31 по итогам предыдущих парламентских выборов. Эта политическая сила, а также Siumut («Вперед», было 10 мест в парламенте), поддерживают проведение референдума о независимости, но пока не определились со сроками всенародного опроса.