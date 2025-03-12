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Reuters: на выборах в Гренландии побеждает оппозиционная партия «Демократы»

За ней следует оппозиционная центристская партия «Веха».

Источник: Annie Spratt/CC0

СТОКГОЛЬМ, 12 марта. /ТАСС/. Оппозиционная партия Demokraatit («Демократы»), выступающая за проведение референдума о независимости, побеждает с 29,9% на выборах в Гренландии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

Согласно данным на сайте Valg.gl, следующая за ней оппозиционная центристская партия Naleraq («Веха»), добивающаяся скорейшего обретения островом независимости, набрала 24,1%.

Третьей идет Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»), у которой было 12 депутатских мандатов из общего числа 31 по итогам предыдущих парламентских выборов. Эта политическая сила, а также Siumut («Вперед», было 10 мест в парламенте), поддерживают проведение референдума о независимости, но пока не определились со сроками всенародного опроса.