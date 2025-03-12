Экс-министр спорта Красноярского края стал главой города в Кемеровской области

Экс-министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев стал главой Беловского городского округа в Кемеровской области. В пресс-службе администрации Белова рассказали, что Алексеева выбрали на внеочередном заседании сессии Совета депутатов. Всего на пост главы претендовали четверо кандидатов.
Официально он вступит в должность 13 марта. Глава городского округа избирается на пятилетний срок.
Сергей Алексеев родился в Рыбинском районе Красноярского края в 1981 году. С 2010 года он работал в региональном министерстве спорта, сначала заместителем министра, а затем возглавлял ведомство. В конце 2019 года он ушёл с поста и стал заместителем губернатора Кемеровской области.