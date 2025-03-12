Начался государственный визит Шавката Мирзиёева во Францию

У резиденции, где расположилась делегация Узбекистана, президента Шавката Мирзиёева с большой радостью встретила группа наших соотечественников, учащихся и работающих, а также занимающихся наукой во Франции. Глава нашего государства искренне побеседовал с ними, пожелал успехов в учебе и исследованиях.