Начался государственный визит Шавката Мирзиёева во Францию

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона прибыл с государственным визитом в город Париж.
У самолета лидера Узбекистана встретили министр национального просвещения, высшего образования и научных исследований Франции Элизабет Борн, командующий военным округом Парижа генерал Лоик Мизон и другие официальные лица.
В почетном павильоне международного аэропорта «Орли» в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.
У резиденции, где расположилась делегация Узбекистана, президента Шавката Мирзиёева с большой радостью встретила группа наших соотечественников, учащихся и работающих, а также занимающихся наукой во Франции. Глава нашего государства искренне побеседовал с ними, пожелал успехов в учебе и исследованиях.
Основные мероприятия визита намечены на 12 марта.
В соответствии с программой пребывания в Елисейском дворце состоятся узбекско-французские переговоры на высшем уровне.
Глава Узбекистана также проведет встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и «круглый стол» с представителями ведущих французских компаний и банков.