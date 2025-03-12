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Начался государственный визит Шавката Мирзиёева во Францию

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона прибыл с государственным визитом в город Париж.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона прибыл с государственным визитом в город Париж.

У самолета лидера Узбекистана встретили министр национального просвещения, высшего образования и научных исследований Франции Элизабет Борн, командующий военным округом Парижа генерал Лоик Мизон и другие официальные лица.

В почетном павильоне международного аэропорта «Орли» в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

У резиденции, где расположилась делегация Узбекистана, президента Шавката Мирзиёева с большой радостью встретила группа наших соотечественников, учащихся и работающих, а также занимающихся наукой во Франции. Глава нашего государства искренне побеседовал с ними, пожелал успехов в учебе и исследованиях.

Основные мероприятия визита намечены на 12 марта.

В соответствии с программой пребывания в Елисейском дворце состоятся узбекско-французские переговоры на высшем уровне.

Глава Узбекистана также проведет встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и «круглый стол» с представителями ведущих французских компаний и банков.