Взносы по ОСМС пересмотрят депутаты

«Документ предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП. Уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Комитет готов принять законопроект в работу и подготовить по нему заключение», — озвучил Асхат Аймагамбетов.