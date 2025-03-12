Рахимжан Дильдаев стал членом Высшей аудиторской палаты

Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом Комитета по торговле и госзакупкам администрации Шымкента. И порядка 20 лет работал на различных должностях в структурах Министерства государственных доходов и Министерства финансов в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях и в Алматы.