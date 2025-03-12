Рахимжан Дильдаев стал членом Высшей аудиторской палаты

Депутат Татьяна Савельева отметила, что Дильдаев окончил Университет Аулие-Ата по специальностям юрист и экономист-финансист, а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом Комитета по торговле и госзакупкам администрации Шымкента. И порядка 20 лет работал на различных должностях в структурах Министерства государственных доходов и Министерства финансов в Жамбылской, Алматинской, Актюбинской областях и в Алматы.
«Начиная с 2020 года и по настоящее время осуществлял профессиональную деятельность на руководящих должностях в сфере внутреннего государственного аудита по Алматы и Жамбылской области. Комитет Мажилиса по финансовому бюджету считает, что Дильдаев соответствует должности члена Высшей аудиторской палаты. Просим поддержать», — сказала Савельева.
6 марта 2025 года депутаты Сената на пленарном заседании палаты поддержали кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена Высшей аудиторской палаты (ВАП).