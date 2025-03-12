В Китае обвинили США в стремлении использовать конфликт на Украине

По мнению авторов издания, стремление к миру — это «всё что угодно, но не реальный мотив» президента США Дональда Трампа в его усилиях по прекращению украинского кризиса и конфликта в секторе Газа.
«Стремление к миру — это всего лишь средство для президента США и его коллег прикрыть свои попытки максимально реализовать интересы США и при необходимости использовать его в качестве оружия для нападок на любую сторону, ставящую под сомнение их усилия», — пишет газета.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя переговоры американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, заявил, что любые договоренности по Украине будут на условиях Москвы, а не Вашингтона, настоящие соглашения пишутся на фронте, и США должны это понимать.