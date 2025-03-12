Силы ПВО РФ отразили новую атаку беспилотников. Военная операция, день 1113-й

08:37 В Кривом Роге слышны взрывы, сообщает «РБК-Украина».
08:29 Власти Украины могут попытаться сорвать режим прекращения огня, чтобы спровоцировать Россию. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший глава аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон.
«Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских», — сказал эксперт.
08:22 Главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В России Красильников внесен в список экстремистов и террористов, его считают причастным к преступлениям в Курской области.
08:11 В Судже Курской области Вооруженные силы России продолжают активные боевые действия, сообщает ТАСС. При этом возможностей для бегства у ВСУ уже почти не осталось, сообщил агентству источник из силовых структур.
08:05 На Сватовском направлении под Новолюбовкой семеро украинских военнослужащих из 66-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдались в плен российской группировке войск «Запад», сообщает РИА Новости.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1113-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.