Главные новости 12 марта 2025 года

Палата представителей Конгресса проголосовала за принятие законопроекта о финансировании федерального правительства до 30 сентября. Если документ до 14 марта одобрит сенат, то это позволит избежать шатдауна. Если сенаторы не примут закон, то США столкнутся с частичной приостановкой работы правительства.