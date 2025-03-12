Главные новости 12 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 марта 2025 года.
Трамп заявил о переговорах США и России в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу американской и российской делегаций «сегодня или завтра». Заявление политик сделал по окончанию переговоров представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Трамп сообщил, что речь в диалоге с Москвой будет идти о полном прекращении огня.
США и Великобритания продолжат проводить военные учения
Пентагон и министерство обороны Великобритании намерены продолжать проведение совместных военных тренировок. О планах сообщил британский маршал авиации Джонни Стрингер. По его словам, учения станут сдерживающим фактором для России и обеспечат безопасность Европы.
Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий избежать шатдауна
Палата представителей Конгресса проголосовала за принятие законопроекта о финансировании федерального правительства до 30 сентября. Если документ до 14 марта одобрит сенат, то это позволит избежать шатдауна. Если сенаторы не примут закон, то США столкнутся с частичной приостановкой работы правительства.
Стали известны предварительные итоги выборов в Гренландии
На парламентских выборах в Гренландии больше всего голосов получили партии, которые призывают к независимости острова или проведению референдума для определения статуса автономии. В тройку лидеров вошли партии Demokraatit («Демократы»), Naleraq («Веха») и Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»).
Спецпосланника Трампа исключили из процесса переговоров
Специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог не участвует в переговорах по урегулированию украинского кризиса. В переговорном процессе задействованы другие члены команды Трампа — госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.