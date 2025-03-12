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Главные новости 12 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 12 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 марта 2025 года.

Трамп заявил о переговорах США и России в ближайшие дни

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу американской и российской делегаций «сегодня или завтра». Заявление политик сделал по окончанию переговоров представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии. Трамп сообщил, что речь в диалоге с Москвой будет идти о полном прекращении огня.

США и Великобритания продолжат проводить военные учения

Источник: NATO

Пентагон и министерство обороны Великобритании намерены продолжать проведение совместных военных тренировок. О планах сообщил британский маршал авиации Джонни Стрингер. По его словам, учения станут сдерживающим фактором для России и обеспечат безопасность Европы.

Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий избежать шатдауна

Палата представителей Конгресса проголосовала за принятие законопроекта о финансировании федерального правительства до 30 сентября. Если документ до 14 марта одобрит сенат, то это позволит избежать шатдауна. Если сенаторы не примут закон, то США столкнутся с частичной приостановкой работы правительства.

Стали известны предварительные итоги выборов в Гренландии

На парламентских выборах в Гренландии больше всего голосов получили партии, которые призывают к независимости острова или проведению референдума для определения статуса автономии. В тройку лидеров вошли партии Demokraatit («Демократы»), Naleraq («Веха») и Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»).

Спецпосланника Трампа исключили из процесса переговоров

Специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог не участвует в переговорах по урегулированию украинского кризиса. В переговорном процессе задействованы другие члены команды Трампа — госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и представитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.