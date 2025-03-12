Депутаты одобрили законопроект по вопросам ЖКХ

«Все изменения, предлагаемые проектом закона, обсуждались с отраслевыми государственными и местными исполнительными органами, экспертами и практиками, профильными ассоциациями в процессе рабочих поездок депутатов. Вместе с тем следует отметить, что по данному вопросу в обществе нет единого мнения. Позиции отраслевых ассоциаций кардинально расходятся. В связи с этим все предлагаемые изменения направлены на защиту интересов жителей многоквартирных жилых домов», — озвучила Смышляева.