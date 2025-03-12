После начала СВО экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать киевскому режиму время на наращивание сил и подготовку к войне с Россией. Как подчеркивала Меркель, все страны-участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена.