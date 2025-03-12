«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
Как отметил Лавров, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения. Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО, однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
«Джонсон велел украинцам не подписывать (договор — ред.) и продолжать бороться — точно так же, как сейчас говорит глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, что они не должны останавливаться до 2029 года. Может быть, они хотят “пересидеть” (президента США) Дональда Трампа», — подчеркнул Лавров.
Киев систематически нарушал Минские соглашения. В итоге, 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что руководство в Киеве публично заявляло, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. «Минск-2» был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
После начала СВО экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать киевскому режиму время на наращивание сил и подготовку к войне с Россией. Как подчеркивала Меркель, все страны-участницы Минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена.
Как заявил Лавров 24 февраля, Москва неоднократно повторяла, что проект Стамбульских договоренностей 2022 года может стать основой для украинского урегулирования.