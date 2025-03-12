Лавров увидел «возвращение к нормальности» со сменой власти в США

«Мы им в ответ: “Вы нас объявили врагами, заявили о желании нанести стратегическое поражение России”. Они ответили, что это так, но, дескать, это не исключает проведения тактических и технических визитов. Как я сказал в самом начале, позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну. А если есть совпадающие интересы, то надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное», — заключил Лавров.