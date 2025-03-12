Радий Хабиров поздравил ансамбль имени Гаскарова с первым концертом в Кремле

Об этом рассказал в соцсетях глава Башкирии, поздравив «гаскаровцев» со значимым событием.
Также он поздравил ансамбль с днем рождения, которым принято считать 11 марта. На главной концертной площадке страны ансамбль представит программу «Танцы народов мира».
— Рад, что наши творческие коллективы пользуются популярностью за пределами Башкортостана, — написал он и отметил, что уже 8 апреля в Большом театре в Москве выступит труппа Башдрамтеатра.
Московской публике представят балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь».