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Радий Хабиров поздравил ансамбль имени Гаскарова с первым концертом в Кремле

В Москве впервые за свою историю ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова выступает с сольным концертом в Кремлевском дворце.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал в соцсетях глава Башкирии, поздравив «гаскаровцев» со значимым событием.

Также он поздравил ансамбль с днем рождения, которым принято считать 11 марта. На главной концертной площадке страны ансамбль представит программу «Танцы народов мира».

— Рад, что наши творческие коллективы пользуются популярностью за пределами Башкортостана, — написал он и отметил, что уже 8 апреля в Большом театре в Москве выступит труппа Башдрамтеатра.

Московской публике представят балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь».