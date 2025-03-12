В Уфе увеличили размер пособий на погребение

В перечень услуги входит оформление пакета документов, предоставление и доставка гроба, облачение тела, транспортировка тела до места захоронения и само погребение. На компенсацию могут рассчитывать родственники умершего, а также другие люди, которые взяли на себя обязательства по организации похорон. Подать заявление на получение выплаты можно в течение полугода после смерти.