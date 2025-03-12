В Уфе увеличили размер пособий на погребение. Соответствующее постановление за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева опубликовано на официальном сайте администрации.
Согласно документу, с 1 февраля 2025 года предельная стоимость гарантированных ритуальных услуг составит 10540,17 рубля. Это 914 рублей больше (рост на 9,5%), чем годом ранее.
В перечень услуги входит оформление пакета документов, предоставление и доставка гроба, облачение тела, транспортировка тела до места захоронения и само погребение. На компенсацию могут рассчитывать родственники умершего, а также другие люди, которые взяли на себя обязательства по организации похорон. Подать заявление на получение выплаты можно в течение полугода после смерти.