Ядерная безопасность и милитаризация ЕС. О чем заявил Лавров американским блогерам

Россия открыта к идее президента США Дональда Трампа о встрече РФ, США и КНР для обсуждения вопросов ядерной безопасности, если китайской стороне это интересно. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.