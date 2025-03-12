Ядерная безопасность и милитаризация ЕС. О чем заявил Лавров американским блогерам

Он также отметил, что заявления о возможности создания собственного военного альянса в рамках Евросоюза направлены на то, чтобы прощупать почву и увидеть реакцию США.
ТАСС собрал ключевые заявления главы МИД.
Об отношениях с США
- Американская делегация во время переговоров в Эр-Рияде сказала, что США «хотят нормальных отношений» с Россией и «готовы к серьезным переговорам».
- Москва и Вашингтон разделяют логику о недопустимости скатывания в конфронтацию и военное противостояние: «Очевидно, что США и Россия — это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%. Но когда они все же совпадают, в таких ситуациях мы, будучи ответственными политиками, должны делать все, чтобы эти схожести развивать».
- Трамп теперь готов к президентству и уже предложил «насыщенную повестку».
- США стали возвращаться «к нормальности» без антихристианских идей: «Речь идет именно о возвращении к нормальности в том виде, в котором мы ее понимаем. Мы являемся православными христианами. Наши ценности в целом схожи».
Об Украине
- Новая администрация США, мягко говоря, «обеспокоена нарушениями», которые были допущены администрацией экс-президента Джо Байдена при поставках оружия на Украину.
- Значимость Украины для обеспечения безопасности России «во много раз больше», чем значение Гренландии для безопасности США.
- Позиция Европейского союза о недопущении капитуляции Украины является «разворотом на 360 градусов».
- Любая попытка приблизиться к решению кризиса на Украине должна быть направлена на «искоренение первопричин».
- Великобритания и ряд стран Европы хотят поднять ставки по Украине и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Трампа «к агрессивным действиям против России».
- Трамп не хочет предоставлять американские гарантии безопасности Украине, возглавляемой Владимиром Зеленским: «У него свой взгляд на ситуацию, который он регулярно и прямо излагает».
- Европа одержима идеей «миротворцев» на Украине, но «это не то, что требуется для окончания» украинского конфликта. Россия «ни при каких условиях» не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве миротворцев.
- США намерены уступить британцам главенство в формате «Рамштайн», созданном группой западных стран для координации поставок вооружений Украине.
- Вступление Украины в НАТО стало бы «нарушением ее конституции» и декларации 1991 года, на основании которой Россия признала эту страну суверенной.
- Каждый раз, когда украинцы обманывают, они проигрывают и теряют территории, и «этот процесс продолжается».
- Россия знает, как в контексте урегулирования украинского конфликта избежать компромисса, «который поставил бы под угрозу судьбы людей».
- Поведение Франции и Германии в отношении подписанных ими минских соглашений является постыдным: «То, как повели себя французы и немцы, — стыдно».
- Президент Франции Эмманюэль Макрон в недавнем «патетическом заявлении» представил ложь о встрече по Украине в Париже в 2019 году.
О милитаризации Европы и НАТО
- Заявления о возможности создания собственного военного альянса в рамках Евросоюза направлены на то, чтобы прощупать почву и увидеть реакцию США: «Это игра в развитии».
- ЕС потерял свою независимость, «свое экономическое значение».
- Американцы вряд ли выйдут из НАТО: «По крайней мере президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти. Но он сказал прямо, что если страны — члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо».
О ядерной безопасности и стратегической стабильности
- Москва открыта к идее Трампа о встрече России, США и Китая для обсуждения вопросов ядерной безопасности, если китайской стороне это интересно: «Мы открыты для любого формата, основанного на взаимном уважении, равенстве и отказе от предопределенных решений. Если нашим китайским друзьям это интересно, решение за ними».
- России и США не стоит упускать возможность извлечения совместной выгоды, включая сферу стратегической стабильности: «А если есть совпадающие интересы, то надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное».
Об отношениях с Китаем
- Подход Китая к отношениям с США является «единственным правильным», благодаря нему диалог между Пекином и Вашингтоном никогда не прекращался, несмотря на все разногласия: «Тот же самый подход, та же самая логика, которая сейчас применяется администрацией Дональда Трампа в отношениях с Россией».
- Сложности в российско-китайских отношениях объясняются западными санкциями, из-за чего отложены «весьма перспективные» инфраструктурные проекты в Сибири, но Россия и Китай не торопятся.
- США знают, что Россия «никогда не нарушит» юридические и политические обязательства, связывающие ее с Китаем.