Правительство утвердило типовые уставы юридических лиц

Как ранее поясняли в Минэкономики, решение о подготовке типового устава общества с ограниченной ответственностью было принято, так как такая организационно-правовая форма юридического лица является самой распространенной. Возможность использовать типовой устав, который соответствует действующему законодательству, упростит процедуру регистрации юридического лица в Беларуси.