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Правительство утвердило типовые уставы юридических лиц

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило типовые уставы юридических лиц. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 марта 2025 года № 133, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Нормы проекта постановления направлены на реализацию пункта 2 статьи 48 Гражданского кодекса. Проектом постановления утверждаются типовые уставы обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из одного или нескольких участников.

Как ранее поясняли в Минэкономики, решение о подготовке типового устава общества с ограниченной ответственностью было принято, так как такая организационно-правовая форма юридического лица является самой распространенной. Возможность использовать типовой устав, который соответствует действующему законодательству, упростит процедуру регистрации юридического лица в Беларуси.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.