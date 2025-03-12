Правительство утвердило типовые уставы юридических лиц

Нормы проекта постановления направлены на реализацию пункта 2 статьи 48 Гражданского кодекса. Проектом постановления утверждаются типовые уставы обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из одного или нескольких участников.
Как ранее поясняли в Минэкономики, решение о подготовке типового устава общества с ограниченной ответственностью было принято, так как такая организационно-правовая форма юридического лица является самой распространенной. Возможность использовать типовой устав, который соответствует действующему законодательству, упростит процедуру регистрации юридического лица в Беларуси.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.