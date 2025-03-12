Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Бурлачко оценил работу администрации Сочи

Глава Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко приехал в Сочи.

Вместе с депутатами Госдумы и краевого парламента председатель принимает участие во внеочередной сессии Городского Собрания. Ключевой темой обсуждения станет ежегодный отчет главы Сочи Андрея Прошунина о работе за 2024 год.

Бурлачко отметил в своем телеграм-канале, что деятельность местных властей даёт конкретные и значимые результаты. Так, бюджет города продолжает расти, а муниципальный долг сокращается. Более того, 2024 год стал рекордным по числу туристов, посетивших Сочи.

Однако, по словам главы ЗСК, динамичное развитие неизбежно порождает сложности, особенно в сфере ЖКХ. Город не всегда способен решить их самостоятельно, поэтому важную роль играет поддержка нацпроектов, федеральных и краевых программ, в которых активно участвует администрация Сочи.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что депутаты кубанского парламента также вносят вклад в развитие курорта. Сочи представляют Виктор Тепляков, Арменак Тозлян, Борис Юнанов, Анна Невзорова и Вероника Иванчикова. Благодаря их поддержке в городе появляются новые объекты, ведётся реконструкция и благоустройство общественных пространств.

Председатель Заксобрания сообщил, что 13 марта депутаты планируют проанализировать, насколько эффективно местные власти исполняют постановление краевого парламента, принятое после проведения Дня муниципального образования.