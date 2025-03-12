Юрий Бурлачко оценил работу администрации Сочи

Бурлачко отметил в своем телеграм-канале, что деятельность местных властей даёт конкретные и значимые результаты. Так, бюджет города продолжает расти, а муниципальный долг сокращается. Более того, 2024 год стал рекордным по числу туристов, посетивших Сочи.