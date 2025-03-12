Юрий Бурлачко оценил работу администрации Сочи

Вместе с депутатами Госдумы и краевого парламента председатель принимает участие во внеочередной сессии Городского Собрания. Ключевой темой обсуждения станет ежегодный отчет главы Сочи Андрея Прошунина о работе за 2024 год.
Бурлачко отметил в своем телеграм-канале, что деятельность местных властей даёт конкретные и значимые результаты. Так, бюджет города продолжает расти, а муниципальный долг сокращается. Более того, 2024 год стал рекордным по числу туристов, посетивших Сочи.
Однако, по словам главы ЗСК, динамичное развитие неизбежно порождает сложности, особенно в сфере ЖКХ. Город не всегда способен решить их самостоятельно, поэтому важную роль играет поддержка нацпроектов, федеральных и краевых программ, в которых активно участвует администрация Сочи.
Юрий Бурлачко подчеркнул, что депутаты кубанского парламента также вносят вклад в развитие курорта. Сочи представляют Виктор Тепляков, Арменак Тозлян, Борис Юнанов, Анна Невзорова и Вероника Иванчикова. Благодаря их поддержке в городе появляются новые объекты, ведётся реконструкция и благоустройство общественных пространств.
Председатель Заксобрания сообщил, что 13 марта депутаты планируют проанализировать, насколько эффективно местные власти исполняют постановление краевого парламента, принятое после проведения Дня муниципального образования.