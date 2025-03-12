Правительство Молдовы представит конкретный план использования денег от ЕС

«В эти дни мы обсуждаем с главой Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении Еврокомиссии Гертом Яном Купманом проекты Плана роста. Эти деньги — не просто цифры на бумаге, это инвестиции в крупные проекты, такие как 3000 км отремонтированных дорог, 35 образцовых школ, промышленные площадки, с помощью которых фабрики и заводы смогут создавать рабочие места», — сказал премьер.