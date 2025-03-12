Правительство Молдовы представит конкретный план использования денег от ЕС

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Правительство Молдовы уже в следующем месяце представит конкретный план использования 1,9 миллиарда евро, которые будут получены от Евросоюза, заявил премьер-министр Дорин Речан.
Он приветствовал решение Европарламента, который большинством голосов одобрил выделение Молдове этих средств. По словам премьера, первый транш из указанной суммы поступит в конце апреля.
«В эти дни мы обсуждаем с главой Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении Еврокомиссии Гертом Яном Купманом проекты Плана роста. Эти деньги — не просто цифры на бумаге, это инвестиции в крупные проекты, такие как 3000 км отремонтированных дорог, 35 образцовых школ, промышленные площадки, с помощью которых фабрики и заводы смогут создавать рабочие места», — сказал премьер.
Европейский парламент проголосовал на заседании во вторник за План роста для Республики Молдова, для реализации которого будут выделены средства в размере 1,9 миллиарда евро. Деньги будут направлены на поддержку экономического развития республики, модернизацию инфраструктуры и укрепление реформ, необходимых для вступления в Европейский союз.