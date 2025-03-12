Нарышкин обсудил с главой ЦРУ снижение конфронтации России и США

В ноябре 2022-го глава СВР встречался с американским коллегой в турецкой Анкаре. Бывший координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби тогда говорил, что главной темой переговоров были «стратегическая стабильность» и поддержание «рутинных контактов». Reuters же писал, что речь шла о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Сам Нарышкин позже заявил, что обсуждал с Бернсом ядерную безопасность.