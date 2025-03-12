Глава МИД Казахстана поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио

Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнерства. Отмечается, что Нуртлеу и Рубио уделили особое внимание укреплению политического диалога и экономических связей.
«Также состоялся обмен мнениями по ряду ключевых международных вопросов, включая глобальную безопасность и региональную стабильность. Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать регулярные контакты для обеспечения высокой динамики двустороннего сотрудничества», — добавили в пресс-службе МИДа.