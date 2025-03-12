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Глава МИД Казахстана поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу с государственным секретарем США Марко Рубио, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД РК.

Источник: пресс-служба МИД РК

Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития расширенного стратегического партнерства. Отмечается, что Нуртлеу и Рубио уделили особое внимание укреплению политического диалога и экономических связей.

«Также состоялся обмен мнениями по ряду ключевых международных вопросов, включая глобальную безопасность и региональную стабильность. Главы внешнеполитических ведомств договорились поддерживать регулярные контакты для обеспечения высокой динамики двустороннего сотрудничества», — добавили в пресс-службе МИДа.