Некоторых экс-силовиков могут лишить бесплатного лечения в госпитале МВД

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Бывшие силовики и члены их семей не смогут бесплатно лечиться в медучреждениях органов внутренних дел, если совершили определенные правонарушения, следует из постановления МВД Беларуси № 41, опубликованного на Национальном интернет-портале в среду.
«Настоящее постановление вступает в силу с 13 марта 2025 года», — уточняется в документе.
Постановление касается в том числе бывших сотрудников системы МВД, органов финансовых расследований Комитета госконтроля, Следственного комитета, МЧС, Госкомитета судэкспертиз и их семей.
Они будут лишаться права на бесплатное медобслуживание в организациях здравоохранения органов внутренних дел, если совершили одни из этих правонарушений:
- умышленное блокирование транспортных коммуникаций (часть 2 статьи 18.1 КоАП);
- нетрезвое вождение или передача передача управления транспортным средством пьяному.
- (части 2 и 3 статьи 18.15 КоАП);
- занятие проституцией (статья 19.5 КоАП);
- пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики (часть 2 статьи 19.10 КоАП);
- распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (часть 2 статьи 19.11 КоАП);
- неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 24.3 КоАП);
- оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий (часть 2 статьи 24.4 КоАП);
- нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).
«УМО (Управление медобеспечения Департамента финансов и тыла МВД — Sputnik) ежегодно до 15 сентября направляет поступивший из ИЦ (информационного центра МВД — Sputnik) список в заинтересованные государственные органы для изучения на предмет наличия вступивших в законную силу приговоров суда, которыми гражданин признан виновным в совершении умышленного преступления», — отмечается в документе.
Тех, кто лишится права не бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД, будут уведомлять об этом в течение месяца. Теоретически данное право восстановить можно после одобрения соответствующей комиссии и последующего распоряжения главы МВД.
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