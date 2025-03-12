Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Некоторых экс-силовиков могут лишить бесплатного лечения в госпитале МВД

При совершении ряда правонарушений бывшие сотрудники МВД и члены их семей лишаются права на бесплатное обслуживание в ведомственных медучреждениях.

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Бывшие силовики и члены их семей не смогут бесплатно лечиться в медучреждениях органов внутренних дел, если совершили определенные правонарушения, следует из постановления МВД Беларуси № 41, опубликованного на Национальном интернет-портале в среду.

«Настоящее постановление вступает в силу с 13 марта 2025 года», — уточняется в документе.

Постановление касается в том числе бывших сотрудников системы МВД, органов финансовых расследований Комитета госконтроля, Следственного комитета, МЧС, Госкомитета судэкспертиз и их семей.

Они будут лишаться права на бесплатное медобслуживание в организациях здравоохранения органов внутренних дел, если совершили одни из этих правонарушений:

  • умышленное блокирование транспортных коммуникаций (часть 2 статьи 18.1 КоАП);
  • нетрезвое вождение или передача передача управления транспортным средством пьяному.
  • (части 2 и 3 статьи 18.15 КоАП);
  • занятие проституцией (статья 19.5 КоАП);
  • пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики (часть 2 статьи 19.10 КоАП);
  • распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (часть 2 статьи 19.11 КоАП);
  • неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 24.3 КоАП);
  • оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий (часть 2 статьи 24.4 КоАП);
  • нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

«УМО (Управление медобеспечения Департамента финансов и тыла МВД — Sputnik) ежегодно до 15 сентября направляет поступивший из ИЦ (информационного центра МВД — Sputnik) список в заинтересованные государственные органы для изучения на предмет наличия вступивших в законную силу приговоров суда, которыми гражданин признан виновным в совершении умышленного преступления», — отмечается в документе.

Тех, кто лишится права не бесплатное обслуживание в медучреждениях МВД, будут уведомлять об этом в течение месяца. Теоретически данное право восстановить можно после одобрения соответствующей комиссии и последующего распоряжения главы МВД.

Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!