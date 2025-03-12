Политологи оценили встречу США и Украины в Джидде

По мнению редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, переговоры в Саудовской Аравии прошли под американскую диктовку. Белый дом попытался заставить Киев признать, что он должен следовать линии США в обмен на военную помощь. Однако ни о каких гарантиях безопасности Украине упомянуто не было. Теперь мяч на российской стороне.
Украина подчинилась, Россия должна вступить в предлагаемую игру. Возможно, есть некие необнародованные договоренности, на это намекнул Уолтц, но здесь пока можно только гадать. Если же ориентироваться на опубликованный текст, в том виде, как предложение выглядит сейчас, оно противоречит неоднократно заявленной позиции Москвы, что никакого перемирия не наступит, пока не будут согласованы параметры общей договоренности, способной обеспечить основы прочного мира. Иными словами, воюем до момента выработки комплексной схемы урегулирования.
По мнению Лукьянова, на передний план, отодвигая идеологические установки и даже ратные свершения, выходит «персональная дипломатия монархов». Исход определят их личные договоренности либо отсутствие таковых.
Политолог Малек Дудаков считает, что итоговое соглашение после встречи в Джидде не стало для Киева особым прорывом. Украину вынудили показать готовность к перемирию. Такой рычаг, как отказ от военных поставок, США наверняка используют и в будущем, когда надо будет заставить Киев провести новые выборы и устроить транзит власти. По мнению политолога, метания украинских лоббистов наглядно показали, что одной европейской поддержки не хватит для замещения помощи Вашингтона.
Попытки блефовать и устраивать конфликт с Трампом в итоге лишь ослабили переговорную позицию офиса Зеленского. А настрой Белого дома менять власть на Украине после перепалки в Овальном кабинете скорее всего только усилился. Пока же соратников Трампу ждут непростые переговоры с Россией, которые могут продлиться дольше, чем заключение новой сделки с Канадой.
Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов напоминает, что ни России, ни Украине временное перемирие не нужно — Украина заинтересована в военных поставках и разведданных, а Россия в их сокращении. Наумов считает, что обе стороны будут выставлять друг друга агрессором и препятствием на пути к миру, чтобы склонить «фактор Трампа» на свою сторону.
Мой прогноз — мы согласимся на предложение Трампа о перемирии на 30 дней, когда украинцев выгонят из Курской области. Если по истечению этого срока шагов к миру от Украины не будет, все будет продолжено: но уже с обвинениями в нежелании мира в адрес Киева. Это позволит не делать из Трампа врага — нам это не нужно.
Политолог Юрий Баранчик считает, что на Россию будет оказано давление комбинацией кнута и пряника. В качестве кнута — ужесточение санкций, пряника — их снятие. Однако новые санкции придумать будет сложно, и сложно придумать те санкции, отмена которых компенсировала бы результаты, которые Россия достигает в ходе СВО, уверен эксперт.
Не будет удивительным, если после диалога с Россией итоговые контуры сделки (если она будет) отойдут весьма далеко от того, что озвучено сегодня. Зачем, например, соглашаться на комбинацию «перемирие на 30 дней, на протяжении которых США будут снабжать Киев оружием и разведданными»? Плюс, конечно, важнейший вопрос — вопрос гарантий: Киев гарантирует прекращение огня? Да? А если он его нарушит, санкции будут? А что гарантируют и как США? Там вообще есть механизм санкций за нарушение гарантий? То есть, суетиться нельзя. Надо вдумчиво читать, что нам привезет Уиткофф.