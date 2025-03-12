Политологи оценили встречу США и Украины в Джидде

Не будет удивительным, если после диалога с Россией итоговые контуры сделки (если она будет) отойдут весьма далеко от того, что озвучено сегодня. Зачем, например, соглашаться на комбинацию «перемирие на 30 дней, на протяжении которых США будут снабжать Киев оружием и разведданными»? Плюс, конечно, важнейший вопрос — вопрос гарантий: Киев гарантирует прекращение огня? Да? А если он его нарушит, санкции будут? А что гарантируют и как США? Там вообще есть механизм санкций за нарушение гарантий? То есть, суетиться нельзя. Надо вдумчиво читать, что нам привезет Уиткофф.