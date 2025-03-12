Трамп планирует поговорить с Путиным на этой неделе

«Условия — американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают — чего стоит одна только формула “подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону”. Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне», — написал он в своем Telegram-канале.