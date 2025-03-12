Трамп планирует поговорить с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается позвонить Владимиру Путину на этой неделе, и выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня. Ранее это предложение Вашингтона приняла Украина на переговорах в Джидде. Сенатор Линдси Грэм уже пообещал ввести «самые суровые санкции», если РФ откажется от этого шага. В Москве при этом заявили, что любые договоренности будут выполняться на условиях России.
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня], и это ознаменует собой 75% пути», — сказал глава американской администрации.
На вопрос о том, состоится ли его разговор с президентом РФ на этой неделе, Трамп ответил: «Я думаю, что да».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Украина на переговорах продемонстрировала готовность к миру, в частности, приняла предложение о полном прекращении огня, а также представила «конкретные шаги» по завершению конфликта. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. Вашингтон возобновил помощь Киеву и пообещал снова делиться разведданными.
Госсекретарь США Марко Рубио после этого заявил, что «мяч в вопросе мира на стороне России». Он также выразил надежду на то, что Москва ответит взаимностью и согласится на прекращение огня.
«Самые суровые санкции».
Впрочем, не все в США оптимистично смотрят на грядущие переговоры Москвы и Вашингтона. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм уже пообещал, что применит «самые суровые санкции», если РФ откажется от перемирия на Украине.
«Я очень рад слышать, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. Если Россия откажется, мы должны применить к ней самые суровые санкции. Я введу санкции, утвержденные конгрессом, которые не только повлияют на Россию, но и санкции и тарифы в отношении стран, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран», — написал Грэм.
Сенатор подчеркнул, что РФ «давно пора почувствовать острую экономическую боль в результате своего жестокого вторжения в Украину».
«На условиях России».
Сразу после слов Трампа о переговорах с Путиным в МИД РФ сообщили, что не исключают контакты с США. Позже официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала следить за новостями не из Саудовской Аравии, где прошли переговоры Киева и Вашингтона, а из Москвы.
«Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри Российской Федерации», — подчеркнула она в эфире радио Sputnik.
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев также заявил, что любые договоренности будут выполняться на условиях России.
«Условия — американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают — чего стоит одна только формула “подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону”. Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне», — написал он в своем Telegram-канале.
Косачев также добавил, что сейчас самое главное — «не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями» и дать переговорщикам поработать.