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Валентина Матвиенко предложила сократить прием в вузы Петербурга

Председатель Совета Федерации рекомендовала ограничить набор студентов в столичные высшие учебные заведения.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в вузы Петербурга, Москвы и Казани. Она заявила, что университеты начали «штамповать» специалистов по профессиям, которые в таком количестве не нужны рынку труду. Об этом пишет «Коммерсант».

— Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшить наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома, — привела газета слова Матвиенко.

Матвиенко также попросила руководителя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить озвученную проблему. Она обратила внимание, что Минобрнауки следит за приемом на бюджетные места в вузы, однако у ведомства нет полномочий регулировать платное обучение.

По информации старшего научного сотрудника Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Бориса Илюхина, в Москву или Петербург переезжает всего от 7 до 15 процентов выпускников 11-х классов школ из других городов России.