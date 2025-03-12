Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в вузы Петербурга, Москвы и Казани. Она заявила, что университеты начали «штамповать» специалистов по профессиям, которые в таком количестве не нужны рынку труду. Об этом пишет «Коммерсант».
— Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшить наборы в высшие учебные заведения, набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома, — привела газета слова Матвиенко.
Матвиенко также попросила руководителя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить озвученную проблему. Она обратила внимание, что Минобрнауки следит за приемом на бюджетные места в вузы, однако у ведомства нет полномочий регулировать платное обучение.
По информации старшего научного сотрудника Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Бориса Илюхина, в Москву или Петербург переезжает всего от 7 до 15 процентов выпускников 11-х классов школ из других городов России.