На Дону трёх чиновников оштрафовали за игнорирование просьб граждан

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области трёх заместителей главы администрации привлекли к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений жителей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Проверка показала, что часть обращений граждан были оставлены без внимания. Одному из заявителей ответ не отправили в установленные сроки. Надзорный орган внёс представление, после чего чиновники устранили нарушения, направив заявителям дополнительные ответы.
Чиновников привлекли к административной ответственности по статье 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неправильное рассмотрение обращений граждан. Они заплатят по пять тысяч рублей.