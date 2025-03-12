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На Дону трёх чиновников оштрафовали за игнорирование просьб граждан

Они работают заместителями главы администрации Каменска-Шахтинского.

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области трёх заместителей главы администрации привлекли к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений жителей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Проверка показала, что часть обращений граждан были оставлены без внимания. Одному из заявителей ответ не отправили в установленные сроки. Надзорный орган внёс представление, после чего чиновники устранили нарушения, направив заявителям дополнительные ответы.

Чиновников привлекли к административной ответственности по статье 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неправильное рассмотрение обращений граждан. Они заплатят по пять тысяч рублей.