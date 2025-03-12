Андрей Бочаров и Мария Львова-Белова обсудили поддержку материнства и детства

В Волгограде в среду проходит масштабный межрегиональный форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства». Событие с участием Марии Львовой-Беловой объединит почти 500 специалистов по работе с семьей из ЮФО, включая новые территории. Регионы будут делиться опытом и представят свои практики. Особое внимание на форуме уделят демографии и молодежной политике.