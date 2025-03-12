Минобразования Латвии предложило запретить латвийцам учиться в Беларуси

Такое регулирование предложено в качестве альтернативы законопроекту о поправках к закону об образовании, который предусматривает непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после 24 февраля 2022 года. Даугавиетис отметил, что данный законопроект несет в себе различные риски, в том числе конституционные и связанные с международными соглашениями риски.