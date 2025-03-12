Минобразования Латвии предложило запретить латвийцам учиться в Беларуси

Ведомство предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей получение образования в белорусских и российских учебных заведениях. Инициативу озвучил парламентский секретарь Минобразования Давис Мартиньш Даугавиетис на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.
Предложение, как ожидается, будет распространяться на все уровни образования.
Такое регулирование предложено в качестве альтернативы законопроекту о поправках к закону об образовании, который предусматривает непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после 24 февраля 2022 года. Даугавиетис отметил, что данный законопроект несет в себе различные риски, в том числе конституционные и связанные с международными соглашениями риски.
Как пишет Lente, реакция общественности на это предложение неоднозначна. Высказываются мнения, что такой запрет ограничивает возможности для молодежи и может вызвать недовольство. Эксперты в области образования предупреждают, что ограничение доступа к определенным образовательным учреждениям может помешать международному сотрудничеству и академической свободе.
Министерство образования и науки Латвии планирует продолжить обсуждение данной инициативы. Ожидается, что окончательное решение по поправкам будет принято в ближайшее время.