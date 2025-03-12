Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования Латвии предложило запретить латвийцам учиться в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования и науки Латвии предложило запретить жителям страны получать образование в Беларуси и России. Об этом пишет Liepajniekiem.

Источник: Reuters

Ведомство предлагает дополнить закон об образовании нормой, запрещающей получение образования в белорусских и российских учебных заведениях. Инициативу озвучил парламентский секретарь Минобразования Давис Мартиньш Даугавиетис на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Предложение, как ожидается, будет распространяться на все уровни образования.

Такое регулирование предложено в качестве альтернативы законопроекту о поправках к закону об образовании, который предусматривает непризнание в Латвии документов об образовании, полученных в России после 24 февраля 2022 года. Даугавиетис отметил, что данный законопроект несет в себе различные риски, в том числе конституционные и связанные с международными соглашениями риски.

Как пишет Lente, реакция общественности на это предложение неоднозначна. Высказываются мнения, что такой запрет ограничивает возможности для молодежи и может вызвать недовольство. Эксперты в области образования предупреждают, что ограничение доступа к определенным образовательным учреждениям может помешать международному сотрудничеству и академической свободе.

Министерство образования и науки Латвии планирует продолжить обсуждение данной инициативы. Ожидается, что окончательное решение по поправкам будет принято в ближайшее время.