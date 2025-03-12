В Приморье озвучили планы по реформе МСУ

Административная реформа, затронувшая 18 муниципальных районов и более 100 городских и сельских поселений, привела к тому, что одноуровневая система уже действует в 9 городских и 21 муниципальном округе.
«Вновь образованные муниципальные округа отметили в качестве положительного эффекта от объединения создание единого компетентного органа власти и повышение эффективности использования бюджетных средств, в том числе сокращение расходов на его формирование и содержание, социальную сплоченность», — рассказали «ФедералПресс» в Департаменте информполитики Приморского края.
В частности, власти отмечают, что единый бюджет учитывает интересы всех жителей муниципального округа без разделения на отдельные поселения. К тому же все ключевые вопросы — земельные, имущественные, кадровые и финансовые — решаются централизованно. Это позволяет сократить излишнее администрирование, например, избежать дублирования полномочий. Округа могут участвовать в федеральных и региональных программах, проектах инициативного бюджетирования, а также внедрять единые правила благоустройства.
Между тем в четырех районах — Кировском, Спасском, Дальнереченском и Надеждинском — сохраняется двухуровневая система, включающая два городских и 21 сельское поселение. Всего в Приморье насчитывается 57 муниципальных образований.
В Департаменте информполитики сообщили, что решение о будущей модели МСУ будет принято в ходе дополнительных консультаций после принятия закона. Власти склонны считать, что если будет принято решение о полном переходе на одноуровневую систему, это повысит эффективность управления территориями. Упростится решение местных вопросов, улучшится обеспечение жизнедеятельности населения, а полномочия будут четко распределены между муниципальными округами. Кроме того, сократятся расходы на формирование и содержание органов МСУ, включая проведение выборов, а ресурсы будут использоваться более эффективно.
Напомним, Госдума приняла в окончательном чтении закон о муниципальной реформе. Согласно документу, регионы вправе будут сами выбрать, какая модель МСУ — двухуровневая, одноуровневая или смешанная — будет действовать на их территории. Большинство регионов уже перешли или намерены перейти на одноуровневую модель, однако некоторым субъектам, по мнению эксперта, стоит оставить двухуровневую. Также другие эксперты высказали свое мнение о плюсах и минусах каждой системы.