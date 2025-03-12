В Приморье озвучили планы по реформе МСУ

В Департаменте информполитики сообщили, что решение о будущей модели МСУ будет принято в ходе дополнительных консультаций после принятия закона. Власти склонны считать, что если будет принято решение о полном переходе на одноуровневую систему, это повысит эффективность управления территориями. Упростится решение местных вопросов, улучшится обеспечение жизнедеятельности населения, а полномочия будут четко распределены между муниципальными округами. Кроме того, сократятся расходы на формирование и содержание органов МСУ, включая проведение выборов, а ресурсы будут использоваться более эффективно.