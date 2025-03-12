Главой города Шахты стала бывший бухгалтер Людмила Овчиева

Чиновнице 65 лет. До текущей должности она почти десять лет была главой администрации Октябрьского района. При этом свою трудовую деятельность начала с августа 1978 года в отделе народного образования Ростовской области бухгалтером. После этого Людмила Овчиева работала в финансовом отделе администрации Октябрьского района, а позже заведовала этим отделом. В 2008 году чиновница стала заглавы администрации района, а осенью 2015 года возглавила район.