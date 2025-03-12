Главой города Шахты стала бывший бухгалтер Людмила Овчиева

В среду, 12 марта, Людмила Овчиева была избрана главой города Шахты в Ростовской области. За неё проголосовало 22 из 25 муниципальных депутатов.
Чиновнице 65 лет. До текущей должности она почти десять лет была главой администрации Октябрьского района. При этом свою трудовую деятельность начала с августа 1978 года в отделе народного образования Ростовской области бухгалтером. После этого Людмила Овчиева работала в финансовом отделе администрации Октябрьского района, а позже заведовала этим отделом. В 2008 году чиновница стала заглавы администрации района, а осенью 2015 года возглавила район.
Ранее главой города Ростова стал Александр Скрябин.