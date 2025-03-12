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Прокуратура потребовала задержать главу Республики Сербской Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала от полиции задержать президента Республики Сербской (административное образование в составе БиГ) Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича, сообщает Fokus со ссылкой на канцелярию премьера.

Источник: РИА "Новости"

Надзорное ведомство также запросило помощь МВД Республики Сербской и боснийского федерального полицейского агентства.

Политиков обвиняют в посягательстве на конституционный строй. Пресс-секретарь партии Додика «Союз независимых социал-демократов» Радован Ковачевич, комментируя решение прокуратуры, заявил, что «никто не хочет и не может арестовать государственное руководство Республики Сербской» (цитата по N1). «Республика Сербская не осуществляет никаких нападок на конституционный строй», — сказал он.

26 февраля суд БиГ заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью, признав его виновным в игнорировании решений Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Шмидт следит за выполнением Дейтонских соглашений, благодаря которым удалось прекратить войну в Боснии и Герцеговине 1992−1995 годов.

В 2023 году парламент Республики Сербской принял закон, по которому решения верховного представителя перестали публиковаться в издании «Официальный вестник». Шмидт отменил этот акт, но Додик настаивал, что введет закон в действие. После этого верховный представитель изменил Уголовный кодекс, признав несоблюдение его решений уголовным преступлением.

Додик заявил, что власти не признают решение боснийского суда, «принятое иностранцем, который не был назначен ООН и не имеет на это легитимных полномочий».

Додик не раз грозил вывести Республику Сербскую из Боснии и Герцеговины, а армию, судебную систему и налоговую систему — из центральных органов власти, за что попал под санкции США, пишет AFP. На прошлой неделе боснийский Конституционный суд приостановил действие подписанных Додиком законов, которые запрещают присутствие национальной полиции и представителей судебной власти БиГ на территории Республики Сербской.