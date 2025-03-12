Прокуратура потребовала задержать главу Республики Сербской Додика

26 февраля суд БиГ заочно приговорил Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью, признав его виновным в игнорировании решений Конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Шмидт следит за выполнением Дейтонских соглашений, благодаря которым удалось прекратить войну в Боснии и Герцеговине 1992−1995 годов.