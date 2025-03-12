87 процентов пастбищ в Казахстане находятся в плачевном состоянии — депутат

«Правительству давно пора перестать обещать светлое будущее на бумаге. Чиновники меняются, и спрашивать обычно не с кого. На сегодня из-за небрежного отношения со стороны собственников земельных участков и землепользователей, площадь эродированных и эрозионно-опасных сельхозземель составляет более 90 млн га, из которых 29,3 млн га фактически эродированы и не пригодны для дальнейшего использования. Просто представьте себе, что такое миллионы гектаров земель!» — высказался Рахимжанов.