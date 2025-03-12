Губернатор Прикамья провел заседание рабочей группы Госсовета РФ

Также участники рабочей группы актуализировали статус разрабатываемых документов — проектов Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ и методики оценки уровня развития конкуренции на приоритетных товарных рынках. В настоящее время над документами работают Минэкономразвития и ФАС РФ. Как подчеркнул Дмитрий Махонин, в основе этих документов должно быть «зашито» не только видение конкурентной политики государственных ведомств, но и мнение глав регионов, отражающее оценку местных жителей, являющихся непосредственными получателями услуг бизнеса и государства. «Важно еще увидеть удовлетворенность потребителя, конечно, потому что конкуренция ради конкуренции — это, наверное, хорошо, но не является самоцелью», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Глава Прикамья отметил опыт Пермского края по созданию инвестиционных профилей для территорий всего региона. В основу такого инвестпрофиля для каждого муниципального образования Прикамья легли запросы жителей, предпринимателей, экспертов, позволяющий инвесторам учитывать сложившиеся бизнес-тенденции, кооперационные цепочки, ресурсный потенциал, настоящее и будущее территории.