Поставки военной помощи США Киеву через Польшу возобновились

«Возобновились поставки американского оружия из польского логистического хаба в Ясенках на Украину», — написал он в X.
В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Варшаве подтвердил восстановление поставок американского оружия Киеву в полном объеме.
11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. По их итогам, украинская сторона поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, американцы, в свою очередь, объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными.