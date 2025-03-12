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Поставки военной помощи США Киеву через Польшу возобновились

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Поставки американской военной помощи на Украину через логистический хаб в аэропорту «Жешув-Ясенки» вблизи польско-украинской границы возобновились. Об этом сообщил замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский.

Источник: AP 2024

«Возобновились поставки американского оружия из польского логистического хаба в Ясенках на Украину», — написал он в X.

В свою очередь глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Варшаве подтвердил восстановление поставок американского оружия Киеву в полном объеме.

11 марта делегации США и Украины провели переговоры в Джидде. По их итогам, украинская сторона поддержала предложение о 30-дневном прекращении огня, американцы, в свою очередь, объявили о возобновлении военной помощи и обмена разведданными.