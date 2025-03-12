Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма — Аксенов

«Мы все — и власти, и военные, и правоохранители — работаем как одна команда. Вся информация со всех источников в конечном итоге сходится ко мне, и я докладываю главе государства напрямую. Его решения обеспечивают скорость реализации мер в части обороны и обеспечения безопасности Республики Крым», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет».
Глава РК отметил, что противник продолжает тратить силы на то, чтобы досадить полуострову, но не может кардинально изменить ситуацию благодаря мерам, принятым президентом РФ и эффективно реализуемым на местах.
«Все, в том числе наш противник, понимают, что никакая сухопутная операция Крыму гарантированно не угрожает», — подчеркнул руководитель региона.
Он добавил, что задачи обеспечения безопасности полуострова на сегодняшний день выполняются эффективно.