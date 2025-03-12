Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма — Аксенов

«Мы все — и власти, и военные, и правоохранители — работаем как одна команда. Вся информация со всех источников в конечном итоге сходится ко мне, и я докладываю главе государства напрямую. Его решения обеспечивают скорость реализации мер в части обороны и обеспечения безопасности Республики Крым», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет».