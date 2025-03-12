СМИ узнали неизвестные детали переговоров США с Украиной

Результаты переговоров
По итогам переговоров стороны составили совместное заявление, которое опубликовали для ознакомления. В тексте документа говорится, что Украина согласилась прекратить огонь немедленно и предлагает ввести режим приостановки военных действий на 30 дней, если Россия также пойдет на этот шаг. Период прекращения огня может быть продлен, если обе стороны выразят свое согласие, а Кремль будет его выполнять.
В ходе временного перемирия стороны:
- обменяются военнопленными;
- освободят удерживаемых гражданских лиц;
- вернут «принудительно перемещенных украинских детей»;
- определятся с составом переговорных групп и начнут переговоры для устойчивого мира.
Украинская делегация потребовала, чтобы в переговорном процессе в дальнейшем участвовали страны Европы, и подтвердила согласие на заключение сделки по редкоземельным ископаемым.
Москве о результатах переговоров сообщит Вашингтон, который после встречи в Джидде возобновил поставки военной поддержки ВСУ и обмен разведывательной информацией с Украиной.
Какие темы не обсуждались на переговорах США и Украины
Fox News выяснил, что на встрече в Саудовской Аравии не поднимались два важных вопроса: сложение полномочий президентом Владимиром Зеленским и избрание нового украинского лидера.
«Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского НЕ ОБСУЖДАЛИСЬ в Джидде», — цитирует РБК слова журналистки американского канала Наны Саджая в X.
Между тем NBC News ранее сообщал со ссылкой на источники, что президент США считает, что возобновление вооруженной помощи Киеву возможно, если Зеленский будет предпринимать действия для организации президентских выборов. Украина должна была избрать нового лидера еще весной 2024 года, но от процедуры голосования в стране отказались из-за введенного военного положения.
Москва неоднократно заявляла, что Владимир Зеленский является нелегитимным для ведения с ним переговоров об урегулировании кризиса. В середине февраля Трамп уже заявлял о необходимости проведения выборов на Украине, объясняя свою позицию тем, что рейтинг доверия украинцев к действующему лидеру составляет всего 4%. В ответ Зеленский представил данные опроса Киевского международного института социологии о том, что уровень доверия населения к нему как к главе государства превышает 57%. В Раде, чтобы укрепить позицию Зеленского, приняли резолюцию, которая подтверждает законные основания его президентства.
Какие требования Киева проигнорировала делегация США
На встрече в Джидде американская сторона пренебрегла требованием Украины предоставить ей гарантии безопасности после перемирия с Россией. На этом акцентировала внимание немецкая газета Die Welt.
«Киевской переговорной группе удалось добиться от США лишь уступки в том, что переговоры о гарантиях долгосрочной безопасности Украине начнутся “как можно скорее”», — цитирует материал издания РИА Новости.
При этом американская сторона уточнила, что соглашение о гарантиях планируется, но в нем будет предусмотрена «разработка украинских полезных ископаемых» и «компенсация расходов за американскую помощь».
Требования Зеленского обеспечить гарантии безопасности могли стать одной из причин срыва переговоров украинского лидера и Дональда Трампа 28 февраля. Такую версию выдвинул портал Semafor со ссылкой на анонимного сотрудника администрации Белого дома.
Спецпосланник Трампа по Украине оказался не у дел
Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог не присутствовал на встрече с украинской делегацией в Джидде, сообщило Politico. По мнению издания, это свидетельствует о том, что его «отодвинули на второй план». Вместо него роль первой скрипки на переговорах играл другой спецпосланник американского президента, курирующий страны Ближнего Востока, Стив Уиткофф. «Отставку» Келлога подтверждают источники Politico из числа консультантов команды Трампа.
Сотрудник Белого дома заявил NatSec Daily, что статус Келлога в переговорном процессе остается неясным.
«Роль Келлога в этом деле под большим вопросом. Непонятно, почему президент не примет окончательного решения по этому вопросу. Уже и так слишком много главных героев, плюс Уиткофф пытаются сыграть роль героя в прекращении войны. Келлог, прихрамывая, продвигается вперед, усугубляя путаницу в вопросе о том, кто чем занимается», — приводит слова источника РБК.
Другие американские чиновники опровергают потерю значимости Келлога. Представитель Белого дома по нацбезопасности Джеймс Хьюитт заявил, что спецпосланник по Украине является «ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками».
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли также акцентировала внимание журналистов и общественности на том, что выполнение указаний Дональда Трампа по прекращению войны является задачей Келлога.
В Европе и на Украине Кита Келлога считают сторонником Киева, который понимает риски «неудачного» соглашения с Россией. Уиткофф, занимающийся проблемами Ближнего Востока, участвует в переговорах по урегулированию украинского кризиса по распоряжению Трампа, сообщало издание The New York Times.
О каком требовании «забыла» делегация США
На переговорах в Саудовской Аравии американская делегация не озвучила требование о демилитаризации Украины. На эту деталь переговоров обратило внимание Reuters.
Европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, уточнил для агентства, что отсутствие условия об ограничении военной деятельности может быть решением Трампа, сообщает «Коммерсантъ». Американский лидер и так оказывает давление на Киев и уже одобрил ряд требований российской стороны, например, отказ Украины от вступления в НАТО, но на демилитаризации он решил не настаивать.
Такая позиция нашла одобрение у властей стран ЕС. Так, глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню выступал против демилитаризации Киева, назвав украинскую армию «первой гарантией безопасности» страны.
Как украинская делегация отреагировала на атаку БПЛА по Москве
Корреспондент немецкого издания Zeit обратил внимание, что члены украинской делегации испытывали страх после масштабной атаки беспилотников ВСУ на российские регионы 11 марта.
«Украинские чиновники сбиваются в кучу в тревоге. Во вторник утром Украина атаковала Москву с помощью беспилотников. Да, это было решение нашего (украинского. — Прим. ред.) руководства. Но было ли оно хорошим? Ставит ли атака под угрозу переговоры?» — приводит цитату из материала «РИА Новости».
Напомним, 11 марта была зафиксирована одна из крупнейших атак украинских БПЛА. Всего над территорией России средства ПВО сбили 337 беспилотников, над Московской областью — 91 БПЛА.