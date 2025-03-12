СМИ узнали неизвестные детали переговоров США с Украиной

Москва неоднократно заявляла, что Владимир Зеленский является нелегитимным для ведения с ним переговоров об урегулировании кризиса. В середине февраля Трамп уже заявлял о необходимости проведения выборов на Украине, объясняя свою позицию тем, что рейтинг доверия украинцев к действующему лидеру составляет всего 4%. В ответ Зеленский представил данные опроса Киевского международного института социологии о том, что уровень доверия населения к нему как к главе государства превышает 57%. В Раде, чтобы укрепить позицию Зеленского, приняли резолюцию, которая подтверждает законные основания его президентства.