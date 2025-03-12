Парламент поддержал позицию правительства по часовому поясу — Ермек Кошербаев

«Проведенные исследования показали, что переход на единое время не оказал негативного влияния на основные показатели жизнедеятельности населения. Анализ включал оценку состояния здоровья граждан, энергопотребления, производительности труда и других факторов. Депутаты парламента согласились с позицией правительства и поддержали эту инициативу», — отметил Кошербаев.