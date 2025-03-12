Парламент поддержал позицию правительства по часовому поясу — Ермек Кошербаев

Вице-премьер Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что парламент поддержал позицию правительства по единому часовому поясу, сообщает ИА El.kz.
По его словам, совместно с депутатами было принято взвешенное решение, основанное на результатах комплексного мониторинга.
«Проведенные исследования показали, что переход на единое время не оказал негативного влияния на основные показатели жизнедеятельности населения. Анализ включал оценку состояния здоровья граждан, энергопотребления, производительности труда и других факторов. Депутаты парламента согласились с позицией правительства и поддержали эту инициативу», — отметил Кошербаев.
Ранее Министерство торговли и интеграции представило детализированные отчеты о влиянии единого часового пояса, в которых подчеркивалось отсутствие значительных изменений в экономике и социальной сфере.