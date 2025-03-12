Депутат предлагает ужесточить закон об обращении с животными

Несколько случаев нападения животных на людей произошло в России в последнее время, среди пострадавших были и дети. В связи с трагическими событиями председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разработать стандарты, которые позволят защитить людей от нападений животных. Его планируют рассмотреть в первом чтении 18 марта.
В Беларуси с 1 января 2025 года вступил в силу новый закон «Об ответственном обращении с животными», он охватывает много аспектов. В том числе, защищает питомцев и накладывает дополнительную ответственность на хозяев. Закон разрабатывался долго, законодатели собирались спустя время вновь к нему вернуться и доработать.
Документ получился сбалансированным и нужно время, чтобы понять, какие недочеты он имеет, заявил Sputnik лидер ЛДПБ, заместитель председателя парламентской комиссии по международным делам Олег Гайдукевич.
Большое достижение
По словам депутата, принятие закона «Об ответственном обращении с животными» — большое достижение.
Он очень тяжелый, потому что надо было учесть интересы разных людей. Всем угодить тяжело. Первый шаг мы сделали, приняв закон. Теперь жизнь должна показать, куда вносить коррективы, где надо более-менее что-то менять.
Он уточнил, что говорить о каких-то изменениях рано, должно пройти время. Хватает пока и спорных моментов. Так, изначально при разработке закона планировалось обязательное чипирование кошек и собак в Беларуси. Потом этот пункт убрали.
«Очень спорный момент по чипированию животных был. Как его проводить, сколько это будет стоить, как заставить всех чипировать? Написать легко, а чтобы это исполнялось по всей стране — уже не так просто», — подчеркнул депутат.
Увеличить штрафы
Парламентарий считает, что необходимо начинать с базовых вещей. Первое — это приучить людей использовать поводок и намордник для выгула собак.
Второе — обязательная уборка за своими питомцами. Вот здесь надо жестко наказывать. Надо ужесточать ответственность, если человек не убирает за своей собакой. Ужесточать еще больше. Если собака при всех сходила в туалет на детской площадке или в людном месте и хозяин спокойно пошел дальше — штраф минимум 500 долларов. Тогда мы отучим нарушителей.
Третий момент касается ужесточения законодательства за жестокое обращение с животными.
Прививать культуру
Депутат отметил, что только повальными штрафами вопрос не решить, параллельно нужно проводить работу, разъясняя людям важность соблюдения этих простых вещей.
«У нас нет культуры пока в этом направлении, ее надо прививать. Принятый закон — первый шаг. Теперь будем потихоньку занимать просвещением, постепенно какие-то нормы ужесточать. Но не сгоряча. Мы не разобрались еще с основами», — добавил он.
Зампред парламентской комиссии подчеркнул, что к вопросу изменения закона нужно подходить осторожно и взвешенно, чтобы «не наломать дров».
Отклик от людей
Гайдукевич отметил, что есть отклик белорусов на принятие закона «Об ответственном обращении с животными».
«Постоянный отклик от людей. Во-первых, люди благодарны, что закон появился этот. А второй момент заключается в том, что трудно всем угодить: заводчикам, владельцам животных, зоозащитникам. Закон должен учитывать интересы всех. Выше я назвал три направления, как я вижу, как депутат, куда необходимо двигаться», — подчеркнул он.
Нападение собак на людей
Случаи нападения собак на людей порой фиксируются не только в России, но и в Беларуси. Гайдукевич считает, что в таком случае нужно привлекать к уголовной ответственности хозяев животного и в каждом случае разбираться индивидуально.
Что касается бездомных собак, то законодатель выступает за гуманный подход.
«Должна быть стерилизация. Конечно, это тоже дополнительные деньги. Но это должна быть программа стерилизации», — добавил Гайдукевич.
Он заверил, что закон «Об ответственном обращении с животными» будет совершенствоваться очень вдумчиво.
Обмен опытом
Белорусские законодатели готовы своим опытом поделиться и с российскими коллегами.
«Россия сделала огромные шаги в плане борьбы с преступностью, наведения общественного порядка, но вот в темах обращения с животными им можно у нас взять опыт законодательства, и в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России я буду общаться с депутатами из РФ, обязательно будем этим опытом делиться», — заверил Гайдукевич.