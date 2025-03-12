Депутат предлагает ужесточить закон об обращении с животными

Второе — обязательная уборка за своими питомцами. Вот здесь надо жестко наказывать. Надо ужесточать ответственность, если человек не убирает за своей собакой. Ужесточать еще больше. Если собака при всех сходила в туалет на детской площадке или в людном месте и хозяин спокойно пошел дальше — штраф минимум 500 долларов. Тогда мы отучим нарушителей.