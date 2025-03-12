ЗакС Петербурга хочет изменить закон о патриотическом воспитании

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала об еще одной инициативе городских депутатов. Она касается пенсионеров, возраст которых 70 лет и старше. Члены ЗакСа призвали упростить им выдачу субсидий на оплату ЖКХ, то есть чтобы пожилые люди могли получать льготу в беззаявительном порядке.