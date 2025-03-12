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ЗакС Петербурга хочет изменить закон о патриотическом воспитании

Среди предложений — распространять соответствующую литературу в электронном виде.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 марта, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект о дополнении целей и задач патриотического воспитания граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.

— Авторы инициативы предложили зафиксировать в качестве одного из приоритетов защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, — говорится в сообщении.

Парламентарии добавили, что документ предполагает создание условий для издания и распространения отечественной патриотической литературы. Ожидается, что книги будут выпускать также на электронных носителях.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала об еще одной инициативе городских депутатов. Она касается пенсионеров, возраст которых 70 лет и старше. Члены ЗакСа призвали упростить им выдачу субсидий на оплату ЖКХ, то есть чтобы пожилые люди могли получать льготу в беззаявительном порядке.