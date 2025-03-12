Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма

«На мой взгляд, вообще не стоит отвлекаться на мнение западных стран. История доказала, что никакой правды мы от них не добьемся, они будут действовать исключительно в своих национальных интересах или ради личной выгоды. Зачем нам вообще ждать от них признания справедливости и смены отношения к нам? Вообще не нужно на это отвлекаться», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет».
По его словам, Крыму сегодня достаточно поддержки большой России, а также собственных сил, чтобы успешно развиваться.
«Санкции — это, может быть, какие-то упущенные возможности, но это точно не какие-то убытки или катастрофическая для нас ситуация», — подчеркнул глава республики.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.