Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма

«На мой взгляд, вообще не стоит отвлекаться на мнение западных стран. История доказала, что никакой правды мы от них не добьемся, они будут действовать исключительно в своих национальных интересах или ради личной выгоды. Зачем нам вообще ждать от них признания справедливости и смены отношения к нам? Вообще не нужно на это отвлекаться», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет».