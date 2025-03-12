Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве 13 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Россию 13 марта, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Официальный визит белорусского лидера в Россию запланирован на 13 марта. Переговоры президентов Беларуси и России будут проходить в Кремле.
Известно, что переговоры Лукашенко и Путина сначала будут проходить в формате «тет-а-тет», а затем продолжатся в расширенном формате, когда к ним присоединяться уже члены делегаций.
В повестке белорусско-российских переговоров — развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия, совместная работа в интеграционных форматах. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят текущую международную ситуацию.
— По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, — добавили в пресс-службе.
Но еще в программе официального визита Александра Лукашенко в Россию также содержится ряд иных мероприятий.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал послам, что Беларусь пытаются представить в черном цвете.
Но еще президент изменил порядок направления белорусов в санатории.