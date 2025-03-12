Социалисты назвали помощь ЕС в 1,9 миллиарда евро долговой ловушкой для Молдовы

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Долговой ловушкой под видом помощи назвали в Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) поддержку от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро.
Европейский парламент проголосовал на заседании во вторник за План роста для Республики Молдова, для реализации которого будут выделены средства в размере 1,9 миллиарда евро. Заявлено, что деньги будут направлены на поддержку экономического развития республики, модернизацию инфраструктуры и укрепление реформ, необходимых для вступления в Европейский союз.
В ПСРМ утверждают, что эта помощь, 1,5 миллиарда евро из которой являются заемными средствами, и Молдова должна будет вернуть их с процентами, а 0,52 миллиарда евро — гранты под жесткие условия, «вызывает серьезные вопросы и требует тщательного анализа».
Они провели примерные подсчеты, чтобы выяснить, в какую сумму может обойтись Молдове это кредитное бремя, если принять в расчет условия предыдущих займов, предоставленных Молдове, срок погашения обычно составляет 20−25 лет, а процентная ставка рассчитывается на основе международного индекса EURIBOR (2,5−3,0%) плюс дополнительные комиссии.
«В результате минимальная годовая ставка составит около 3%. Для суммы в 1,5 миллиарда евро это означает годовые проценты в 45 миллионов евро. За 20 лет это уже 900 миллионов евро только процентов. Общая сумма к возврату будет состоять из 1,5 миллиардов евро (основной долг) +и 900 миллионов евро (проценты), в общем составив 2,5 миллиарда евро. Таким образом, к моменту полного погашения займа Молдова выплатит на 1 миллиард евро больше, чем получила», — говорится в заявлении ПСРМ.
Не лучше, по мнению социалистов, обстоят дела и с грантами от ЕС, которые, по их словам «никогда не бывают бесплатными».
«Все гранты, предоставленные Молдове ранее, сопровождались политическими, экономическими и социальными условиями, которые зачастую противоречили интересам страны. Это может включать требования к реформам, которые выгодны западным партнёрам, но не учитывают реальные потребности молдавского народа, или обязательства по открытию рынков, что подрывает местное производство. Таким образом, эти 520 миллионов евро также имеют свою цену, которая может оказаться для Молдовы неподъёмной в долгосрочной перспективе», — утверждают социалисты.
В ПСРМ считают, что объявленная поддержка ЕС является очередным шагом к закабалению страны в долговую зависимость.
«Мы убеждены, что инвестиции в Молдову должны быть направлены на укрепление её суверенитета, развитие экономики и социальной сферы, а не на выполнение внешних политических заказов», — отметили в политсиле.
Социалисты призвали к тщательной общественной дискуссии по этому вопросу и потребовали от властей прозрачности в отношении всех условий займа и грантов. В ПСРМ настаивают на том, чтобы любые финансовые обязательства принимались только после консультаций с народом и с учётом долгосрочных последствий для страны.