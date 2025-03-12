Социалисты назвали помощь ЕС в 1,9 миллиарда евро долговой ловушкой для Молдовы

«В результате минимальная годовая ставка составит около 3%. Для суммы в 1,5 миллиарда евро это означает годовые проценты в 45 миллионов евро. За 20 лет это уже 900 миллионов евро только процентов. Общая сумма к возврату будет состоять из 1,5 миллиардов евро (основной долг) +и 900 миллионов евро (проценты), в общем составив 2,5 миллиарда евро. Таким образом, к моменту полного погашения займа Молдова выплатит на 1 миллиард евро больше, чем получила», — говорится в заявлении ПСРМ.