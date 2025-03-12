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Во Франции призвали ждать «грязного хода» от ЕС и Макрона после предложений о мире

Европейский союз и президент Франции Эммануэль Макрон могут сорвать инициативы по достижению мира на Украине. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в соцсети Х.

Источник: AP 2024

«Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!» — предупредил Филиппо.

По его мнению, Евросоюз и президент Франции могут устроить провокации и операции под ложным флагом, чтобы сорвать планы по мирному урегулированию конфликта и продвинуть отправку войск на территорию Украины.

Накануне Эммануэль Макрон заявил, что приветствует предложение США о введении режима прекращения огня на Украине, которое было поддержано Киевом. Макрон добавил, что «теперь мяч явно находится на стороне России».

11 марта Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении режима прекращения огня в зоне конфликта на 30 дней. По итогам переговоров в Саудовской Аравии украинская и американская стороны выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США планируют донести эту информацию до РФ.