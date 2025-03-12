План Трампа по Украине: что известно на данный момент

30-дневное перемирие
Согласно совместному заявлению украинской и американской сторон, 30-дневное перемирие вступит в силу, если его одобрит Россия. Проект соглашения был разработан после восьмичасовых переговоров в Джидде. Это временное перемирие, которое может быть продлено, если обе стороны согласятся, пишет Politico.
На своей странице в соцсети X Владимир Зеленский объяснил, что план будет включать «полное временное прекращение огня, включая ракетные, беспилотные и бомбовые атаки в Черном море и вдоль всей линии фронта».
За это время можно будет предпринять гуманитарные шаги, включая обмен военнопленными, освобождение задержанных гражданских лиц и возвращение «перемещенных» украинских детей на Украину.
Реакция Москвы
В первоначальной реакции Москвы особого энтузиазма не было, отмечает Politico. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила: «Мы не исключаем контактов с представителями США в ближайшие несколько дней».
Ранее Владимир Путин выдвинул требования для заключения долгосрочного соглашения, которые кажутся Киеву невыполнимыми, включая запрет на присутствие европейских миротворцев на Украине и международное признание территорий, занятых Россией. Поэтому некоторые эксперты высказывают сомнения, что Путин пойдет на компромисс по этим условиям только потому, что этого хочет Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит на этой неделе позвонит своему российскому коллеге и попытается убедить его принять этот план.
Надеюсь, президент Путин тоже согласится на это, и мы сможем запустить мирный процесс. Чтобы танцевать танго, нужны двое.
Предоставление разведданных и военной помощи Украине
После переговоров в Джидде, которые американская сторона сочла «успешными», Вашингтон согласился возобновить обмен разведданными с Киевом. Также будет возобновлена «помощь в области безопасности».
Соединенные Штаты незамедлительно снимут паузу в обмене разведданными и возобновят оказание помощи Украине в области безопасности.
В Варшаве уже подтвердили восстановление поставок оружия и техники из США через логистический хаб в аэропорту «Жешув-Ясенки».
Окончательное урегулирование конфликта
В случае прекращения боевых действий немедленно начнутся переговоры об условиях постоянного мира. США и Украина пообещали в кратчайшие сроки назначить свои переговорные команды.
Сделка по полезным ископаемым Украины
После переговоров в Джидде Трамп заявил журналистам, что вновь пригласит Зеленского на встречу в Белый дом.
По его словам, с украинской стороны «все для этого готово» и уже определены лица, которые поставят подписи на документе. Упоминание о соглашении в совместном заявлении по итогам переговоров в Саудовской Аравии «просто подтверждает намерения двух сторон», пояснил он.
Территориальные уступки со стороны Украины
Перед встречей в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Киеву придется пойти на уступки, в том числе по территориальному вопросу.
Однако этот вопрос, несомненно, возникнет, если начнутся предметные переговоры о постоянном урегулировании.
Гарантии безопасности Украине
Трамп ясно дал понять, что он не склонен гарантировать «очень много» в плане будущей безопасности Украины. На его взгляд, это задача Европы, а не США. Во вторник ситуация не изменилась.
Участие Европы в переговорах
В совместном заявлении сторон говорится, что украинцы хотят, чтобы «европейские партнеры» приняли участие в мирном процессе. Однако неизвестно, согласилась ли с этим американская сторона.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешили поприветствовать прогресс в переговорах по установлению мира.
Дальнейшие шаги
Рубио сказал, что план будет передан россиянам по нескольким каналам. Он отметил, что «мяч в вопросе мира теперь на стороне России», и выразил надежду на то, что Москва ответит взаимностью.
При этом сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* уже пригрозил России «самыми суровыми санкциями», если она отклонит предложение о прекращении огня.
Если Россия откажется, мы должны применить к ней самые суровые санкции… России уже давно пора почувствовать острую экономическую боль.
Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц должен встретиться со своим российским коллегой в ближайшие дни. Кроме того, Москву на этой неделе планирует посетить спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, сообщает The Independent.
Во вторник, 11 марта, уже состоялся телефонный разговор директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и глава ЦРУ Джона Рэтклиффа, во время которого они обсудили снижение конфронтации между Россией и США.
В субботу, 15 марта, Стармер проведет онлайн-встречу с представителями стран НАТО. Вместе с Макроном он работает над созданием «коалиции доброй воли» — стран, которые готовы направить на Украину войска в качестве миротворцев или оказать другую поддержку международной миссии по поддержанию постоянного перемирия. США в этих дискуссиях не участвуют, поскольку не намерены отправлять своих солдат на Украину.
Многое будет зависеть от того, будет ли эта коалиция достаточно сильной, чтобы убедить Киев в том, что она сможет сдержать Россию, и достаточно нейтральной, чтобы убедить Москву в том, что она не представляет угрозы.
* Линдси Грэм внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов