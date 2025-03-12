Военные ВС РФ водрузили российский флаг на здание администрации Суджи

«Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС, противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться», — рассказал «Ник».